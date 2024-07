Kleber Rosa vê espaço para crescimento em Salvador

Kleber Rosa é pré-candidato a prefeito de Salvador - Foto: Laís Rocha | Ag. A TARDE

Pré-candidato a prefeito de Salvador, o cientista social e policial civil Kleber Rosa (Psol) afirmou, em sabatina promovida pelo portal Uol com o jornal Folha de S. Paulo, na quinta-feira, 20, que a escolha do candidato do campo governista à prefeitura abre espaço para o Psol.

Segundo Kleber, o partido terá a oportunidade de se apresentar e ter uma maior atenção da população local.

"Essa escolha que o campo governista, dirigido pelo PT, fez, abre um espaço onde o Psol agora tem possibilidades e melhores condições para se apresentar ao povo tendo uma atenção melhor", iniciou o psolista.

Acho que temos de fato, neste momento, as condições para nos apresentar de forma mais clara e isso vai terminar resultando no nosso crescimento, na nossa densidade política em Salvador", afirmou Kleber.