PSOL e Rede prometem eleger quatro vereadores em Salvador

O pré-candidato à prefeitura de Salvador, Kleber Rosa (PSOL), e sua pré-candidata a vice, Dona Mira Alves (PSOL), reuniram neste domingo, 14, em um encontro no bairro do Pelourinho, todos os postulantes à Câmara Municipal da federação PSOL/Rede Sustentabilidade. A ideia do evento foi mobilizar as pré-candidaturas a vereadores para a corrida eleitoral.

Aos presentes, Kleber Rosa salientou a importância dos pré-candidatos à Câmara se envolverem no processo eleitoral, para que a federação PSOL/Rede consiga ampliar sua bancada de vereadores, chegando a quatro parlamentares.

"Na pré-campanha, já conseguimos obter um crescimento de 100% da nossa chapa majoritária nas pesquisas eleitorais e a tendência é crescermos ainda mais. Vamos brigar pela nossa vaga no segundo turno. Vamos eleger, pelo menos, quatro vereadores na capital baiana que irão representar as pautas históricas reivindicadas pela população de Salvador, pela esquerda da nossa cidade e pelos movimentos sociais", disse Kleber Rosa.

“Já temos a nossa mandata Pretas Por Salvador, de Laina Crisóstomo e Cleide Coutinho, que vêm juntas fazendo um excelente trabalho em nossa cidade, e vamos avançar ainda mais. Vamos ampliar nossa bancada. Eu e Kleber somos a cara de Salvador. Uma Salvador que é preta, feminista e popular. Representamos a resistência e a ancestralidade da população soteropolitana", reforçou Dona Mira Alves.

Outras lideranças se fizeram presentes no encontro, como o presidente estadual do PSOL Bahia, Ronaldo Mansur; a presidente do PSOL Salvador, Larissa Barros; o representante da Rede Sustentabilidade, Walter Cruz; a vereadora Laina Crisóstomo (PSOL); e o deputado estadual Hilton Coelho (PSOL).