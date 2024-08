Kleber Rosa promete foco na saúde pública em plano de governo

Kleber é pré-candidato a prefeito de Salvador - Foto: Divulgação

O pré-candidato à prefeitura de salvador, Kleber Rosa (Psol), se comprometeu a focar na área da saúde pública no seu plano de governo.

No sábado, 20, Kleber e Dona Mira, sua vice, discutiram propostas com servidores do Sistema Único de Saúde (Sus), no auditório da biblioteca Prof Álvaro Rubim de Pinho (UFBA).

A população preta será prioridade dentro das políticas públicas de saúde, de acordo com Kleber.

“Vivemos menos porque ficamos no meio do caminho. Não temos nem o direito de envelhecer. Não tem como pensarmos políticas de saúde sem priorizarmos a saúde da população negra”, explicou.