Valderico Júnior é eleito prefeito de Ilhéus

- Foto: Divulgação

O candidato do União Brasil, Valderico Júnior, foi eleito o novo prefeito de Ilhéus neste domingo (6). Valderico obteve 43,24% dos votos válidos, contra 40,49% da candidata Adélia Pinheiro (PT). A vice-prefeita do município será Wanessa Gedeon, do partido Novo.

Bento Lima (PSD), que foi alvo de uma investigação da Polícia Federal, ficou em terceiro lugar com 16,27%. O ex-secretário municipal era apoiado pelo atual prefeito, Alexandre Marão (PSD).

Valderico Júnior é filho do ex-prefeito Valderico Reis, o que foi um fator importante para sua eleição. Além disso, ele é diretor da rádio Gabriela FM.