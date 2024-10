Com eleições de Eures e Pablo Roberto, Alba ganhará 2 novos deputados

Marcone Amaral e Paulo Câmara devem assumir cadeiras na Alba - Foto: Divulgação

O resultado das eleições municipais vai provocar algumas mudanças na composição da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba). Os deputados estaduais Eures Ribeiro (PSD) e Pablo Roberto (PSDB) foram eleitos, respectivamente, para prefeito de Bom Jesus da Lapa e vice-prefeito de Feira de Santana, abrindo espaço para suplentes no parlamento baiano.

No caso de Eures, a suplente é a secretária estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur), Jusmari Oliveira (PSD). Porém, conforme apuração do Portal A TARDE, a tendência é que ela se mantenha no governo e não chegue a ocupar uma cadeira na Alba, deixando o posto para o segundo suplente, Marcone Amaral (PSD), ex-prefeito de Itajuípe e atual presidente da Fundação de Atenção à Saúde de Itabuna (FASI).

Com 46 anos de idade, Marcone nasceu em Poções e ficou conhecido em Salvador após estrear, em 1997, como zagueiro da equipe profissional do Esporte Clube Vitória, onde jogou até 2001. O jogador rubro-negro passou por outros 10 clubes de futebol e até pela seleção do Catar, antes de encerrar a carreira em 2015.

Retornando para a Bahia logo após encerrar a carreira, Marcone se filiou ao PSD e se candidatou a prefeito de Itajuípe, cidade em que morou durante a infância. Foi eleito em 2016 e reeleito em 2020, renunciando ao posto em 2022 para disputar uma vaga na Alba e terminando como suplente.

Já no lugar do vice-prefeito eleito de Feira, quem deve assumir é o ex-deputado estadual Paulo Câmara (PSDB), economista de 51 anos que já chegou a atuar na Alba, entre 2019 e 2023. Tentou a reeleição em 2022, mas acabou sendo derrotado em sua pretensão, ficando atrás de Tiago Correia (PSDB), Jordávio Ramos (PSDB) e do próprio Pablo Roberto.

Paulo tem uma história política longínqua no estado. Entre 2001 e 2004, foi secretário adjunto de Descentralização Regional em Salvador, durante a gestão do então prefeito Antônio Imbassahy. Em 2007, assumiu, como suplente, uma cadeira na Câmara Municipal, onde permaneceu até 2019, quando chegou à Alba.

A atuação de Câmara no legislativo soteropolitano foi destacada, a ponto dele ter sido eleito e reeleito presidente do parlamento municipal, ocupando o posto entre 2013 e 2017.

Bancada do PT

Tem sido ventilada uma mudança também na bancada do PT na Alba, com uma possível saída da deputada estadual Lucinha do MST (PT), para o retorno de Neusa Cadore (PT), hoje secretária estadual de Política para Mulheres (SPM).

Essa hipótese é especulada para o caso de Elisângela Araújo (PT) retornar para a SPM no mês de novembro. Suplente em Brasília, ela assumiu uma cadeira de deputada federal após o titular Zé Neto (PT) se licenciar para concorrer à prefeitura de Feira de Santana. Com a derrota do petista, ele deve retornar à Câmara dos Deputados, deixando Elisângela sem cargo.

O Portal A TARDE apurou, porém, que a tendência atual é que Elisângela não retorne à SPM. Ligada à pauta da agricultura familiar, a petista não se adaptou à pasta estadual e gostaria que fosse encontrada uma outra função para ela.

Além disso, interlocutores próximos ao governador Jerônimo Rodrigues (PT) afirmaram que ele não gostaria de realizar uma nova mudança na Alba, o que indica a grande possibilidade da deputada Neusa Cadore permanecer na SPM, garantindo a manutenção do mandato de Lucinha do MST.