PT segura volta de secretários ao governo para focar em Camaçari

Afastados das secretarias estaduais de Assistência e Desenvolvimento Social (Seades) e de Justiça e Direitos Humanos (SJDH) por conta das eleições municipais, Fabya Reis (PT) e Felipe Freitas (PT) não devem voltar aos postos agora. Os dois serão utilizados pelo PT para a campanha de Luiz Caetano (PT), que disputa o segundo turno em Camaçari.

A informação foi confirmada ao Portal A TARDE pelo presidente estadual do da sigla, Éden Valadares. O adiamento do retorno dos dois secretários foi um pedido do PT ao governador Jerônimo Rodrigues (PT). Quinta cidade mais rica do Nordeste, a vitória em Camaçari é tida como estratégica para o grupo político governista.

Fabya deixou a Seades para ser vice na chapa encabeçada pelo vice-governador da Bahia, Geraldo Júnior (MDB), que concorreu à prefeitura de Salvador. Já Felipe, que recentemente chegou a ser cotado para o Ministério dos Direitos Humanos, foi exonerado da SJDH para coordenar a campanha do deputado federal Zé Neto à prefeitura de Feira de Santana.