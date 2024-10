Carballal e Heber Santana voltam aos cargos após derrota de Geraldo

Presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral, Henrique Carballal. - Foto: Uendel Galter/ Ag A Tarde

O presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, e o diretor-presidente da Superintendência de Proteção e Defesa Civil (SUDEC), Heber Santana, retomaram aos cargos após a derrota do vice-governador Geraldo Júnior (MDB) à prefeitura de Salvador, conforme informações do Diário Oficial do Estado (DOE) e de apurações do Portal A TARDE.

A dupla se licenciou este ano para assumir a coordenação da campanha de Geraldo Jr. (MDB), que terminou as eleições em terceiro lugar, atrás do ativista social Kleber Rosa (PSOL) e do prefeito reeleito Bruno Reis (União Brasil).



Leia mais

>> Ponte Salvador-Itaparica: Inema dá novo passo para início das obras

Outros servidores do governo do Estado também devem voltar às funções após as eleições. Entre os casos, Fabya Reis (PT), para a secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento, que foi exonerada para concorrer à vice-prefeitura da capital baiana ao lado de Geraldo.



Leia mais

>> Derrotado nas urnas, Geraldo Jr. não comparece ao Comitê Central

Além do secretário de Justiça e Direitos Humanos da Bahia, Felipe Freitas, que saiu por tempo limitado para coordenar a campanha de Zé Neto, em Feira de Santana. O candidato do PT ficou atrás de José Ronaldo (União Brasil) e não foi eleito.

Leia mais

>> Prefeitura envia à CMS Orçamento para 2025 acima de R$ 12 bilhões

Já a ex-secretária de Educação, Adélia Pinheiro (PT), que disputou a eleição pela prefeitura de Ilhéus, terminando derrotada no pleito, pode acabar não voltando para o cargo na pasta, conforme adiantou o Portal A TARDE.