Ponte Salvador-Itaparica: Inema dá novo passo para início das obras

O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (INEMA) autorizou a perfuração de parte da Baía de Todos-os-Santos, dando um novo passo para a construção da Ponte Salvador-Itaparica.

O documento de anúncio sobre a permissão detalha que serão instalados 102 pontos de sondagens offshore, onde ficarão as pilastras da ponte. Além disso, será realizado um levantamento sísmico ao longo do eixo do projeto, concentradas em uma lâmina d’água de até 60 metros, nos municípios de Salvador e Vera Cruz.

O Inema concedeu a licença ambiental, válida pelo prazo de dois anos, à Concessão Sistema Rodoviário Ponte Salvador Ilha de Itaparica SA.

Empréstimo Governo Federal

Na terça, 8, o Senado aprovou empréstimo para acelerar a construção da ponte, com o impulso que está sendo organizado pelo Governo Federal. Trata-se do empréstimo de US$ 150 milhões, (na cotação atual chega a R$ 300 milhões), com a Corporação Andina de Fomento (CAF) para dar andamento ao projeto.

O recurso foi autorizado no plenário do Senado Federal por unanimidade. Antes, a matéria passou pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que contou com a relatoria do senador Otto Alencar (PSD).

No último dia 1º, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que estava exercendo a função de presidente, foi o responsável por enviar o pedido de análise de financiamento do equipamento viário ao Congresso Nacional.



O valor é mais um estímulo para o avanço da construção do equipamento, que já conta com investimento de R$ 9,3 bilhões.

Sistema Rodoviário

O Sistema será um novo vetor de distribuição de renda e vai impulsionar a economia de toda a Bahia, com geração de sete mil empregos. Serão contemplados 10 milhões de baianos em cerca de 250 municípios.

O investimento tem como objetivo fomentar o desenvolvimento econômico a partir da atração de novos empreendimentos em áreas como logística, indústria, comércio, serviços e mercado imobiliário. A ponte também visa impulsionar de maneira sustentável o turismo na Bahia, já que a distância entre Salvador e importantes zonas turísticas do estado, como o Sul e Baixo Sul, será reduzida em mais de 100 quilômetros.

Acessos viários

Além da ponte com 12.4 km sobre o mar, a maior da América Latina, serão construídos novos acessos viários em Salvador e Vera Cruz. Na capital, serão 4 quilômetros de uma nova estrutura entre a região da Calçada e Água de Meninos, composta por um conjunto de viadutos e dois novos túneis que ficarão paralelos aos da Via Expressa.

Já em Vera Cruz, o fluxo de veículos oriundos da ponte será direcionado para uma nova via expressa, com 22 km, que será construída na região de Mar Grande e segue até as proximidades de Cacha Pregos. Por fim, será duplicado um trecho de 8 km da BA-001, desde Cacha Pregos até o início da Ponte do Funil, onde finaliza a área de atuação da Concessionária.



O novo investimento é fruto de uma Parceria Público-Privada (PPP) entre o Governo do Estado e um consórcio chinês formado por dois grandes grupos que estão entre os maiores do mundo no segmento de construção e infraestrutura. São eles: China Railway 20th Bureau Group Corporation (CR20) e China Communications Construction Company (CCCC). O contrato assinado em novembro de 2020 estabelece uma concessão de 35 anos para construção, operação e manutenção do equipamento.