Ponte Salvador-Itaparica: Jerônimo abre o jogo sobre consórcio chinês

Jerônimo Rodrigues espéra definição sobre o contrato da ponte nos próximos 40 dias. - Foto: Thuane Maria | GOVBA

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) espera ter em até 40 dias uma definição sobre o ajuste contratual com o consórcio chinês responsável pela contrução da ponte Salvador-Itaparica para acelerar o processo de sondagem e início das obras.

Como noticiado por A TARDE, o governador estaria incomodado com as alterações sugeridas no contrato. Na cerimônia de lançamento do plano Safra Bahia o governador falou sobre os entendimentos com os chineses e disse acreditar na força do presidente Lula para destravar a negociação.

"Tem um contrato assinado. [os chineses] Estão pedindo correções por conta da pandemia e é justo o que eles pedem. Só queremos saber que valor é, que tamanho é", disse Jerônimo, que também deixou claro que pode desfazer o trato como fez com o VLT.

VEJA TAMBÉM:

>>>Jerônimo Rodrigues assina acordo de compra dos trens do VLT

>>>“Temos vários projetos de eólica incubados”, ressalta Afonso Florence

>>>Reforma tributária: Valmir Assunção prevê tensão em ponto 'crucial'

>>>Adolfo Menezes lista nomes que estão "na frente" para o Senado em 2026

"Se a ponte continuar também nesse perfil eu terei a coragem de fazer, sim. Só que retomou-se. A ida do ministro Rui, do ministro Geraldo Alckmin, à China, gerou uma reunião com o staff do governo Xi Jing Ping. Isso fez com que nós tivemos a presença das empresas com mais calor aqui. Já tem balsas maiores começando a fazer sondagem de média a alta profundidade", ponderou Jerônimo.

O governador lembrou que, em novembro, Brasil irá sediar o encontro do G-20 e que o presidente Lula esteve por duas vezes na China e solicitou empenho do presidente chinês para construção da ponte. "O Xin Jin Ping vai estar aqui, vai ficar ruim se ele vier a Salvador e não ver nada da ponte", aposta o governador.