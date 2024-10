Salvador-Itaparica: Senado aprova empréstimo para acelerar construção

Ponte Salvador-Itaparica - Foto: Divulgação

A construção da ponte Salvador-Itaparica está prestes a ganhar um novo estímulo, com o impulso que está sendo organizado pelo governo federal. Trata-se do empréstimo de US$ 150 milhões, (na cotação atual chega a R$ 300 milhões), com a Corporação Andina de Fomento (CAF) para dar andamento ao projeto.

O recurso foi aprovado na tarde desta terça-feira, 8, no plenário do Senado Federal por unanimidade. Antes, a matéria passou pela Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), que contou com a relatoria do senador Otto Alencar (PSD).

No último dia 1º, o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB), que estava exercendo a função de presidente em exercício, foi o responsável por enviar o pedido de análise de financiamento do equipamento viário ao Congresso Nacional.

O valor é mais um estímulo para o avanço da construção do equipamento viário, que já conta com investimento de R$ 9,3 bilhões. Em setembro, por exemplo, uma segunda balsa de grande porte chegou à Baía de Todos-os-Santos para reforçar a sondagem do sistema.

As duas balsas contam com perfuratriz com sistema de compensação de ondas que permite o trabalho no mar mesmo em condições climáticas adversas. Com o desenrolar da sondagem, uma das balsas está mais próxima de Salvador e a outra próximo de Vera Cruz, na Ilha de Itaparica.

O Sistema Rodoviário ponte Salvador-Itaparica será um novo vetor de distribuição de renda e vai impulsionar a economia de toda a Bahia, com geração de sete mil empregos. Serão contemplados 10 milhões de baianos em cerca de 250 municípios.

