Fabya Reis e Heber Santana deixam cargos para se dedicarem às eleições | A TARDE

Anunciada como pré-candidata a vice na chapa de Geraldo Jr. (MDB), a secretária estadual de Assistência e Desenvolvimento, Fabya Reis (PT), foi exonerada do cargo na tarde desta quarta-feira, 5, em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE).

Como substituto, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) optou por uma solução caseira e nomeou para a função o chefe de gabinete de Fabya, José Vieira Leal Neto, que acumulará funções dentro da pasta.



A exoneração de Fabya obedece ao prazo de desincompatibilização de função, conforme determina a legislação eleitoral. Por estar ligada ao primeiro escalão do governo, a petista tinha até quinta-feira, 6, para deixar a cadeira e se dedicar às corridas eleitorais.



Na mesma edição, também foi publicada a exoneração do diretor-presidente Superintendência de Proteção e Defesa Civil (SUDEC), Heber Santana, que foi anunciado como coordenador institucional da campanha do emedebista. No lugar de Heber, quem senta na cadeira é Osny Bonfim Santos, coordenador I da autarquia, que também passa a acumular cargo.



Outro que deve ser exonerado da função é o diretor-presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM), Henrique Carballal, que assume a posição de coordenador executivo da campanha. Havia expectativa para que o nome do vereador licenciado fosse publicado na edição do DOE desta quarta, mas não aconteceu.



Os nomes divulgados no início da tarde desta quarta, 5, surgem um dia antes da oficialização da pré-candidatura do vice-governador, que acontece às 18h, na Arena Fonte Nova.



Geraldo Jr. disputa a cadeira do Palácio Thomé de Souza com o atual prefeito Bruno Reis (União Brasil), tido como favorito para retornar ao posto e o ativista social Kleber Rosa (PSOL). Correm por fora outros nomes como o de Eslane Paixão (Unidade Popular), Giovani Damico (PCB) e Victor Marinho (PSTU).

