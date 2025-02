Empresária revela bastidores da lista de famosos do Festival de Verão

Por Sabendo com Vini | Portal Massa!

Em entrevista exclusiva, Carol explicou o processo de curadoria da lista VIP - Foto: Divulgação

O Festival de Verão 2025, realizado neste fim de semana em Salvador, tem Carol Sampaio como uma das responsáveis pela seleção de convidados VIP. Em entrevista exclusiva à coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, Carol revelou os segredos de sua atuação no universo dos eventos.

"O segredo é estar sempre atualizada e, com a experiência, há uma procura das pessoas para estar no meu mailing", afirmou a empresária, criadora da agência CS Eventos, que une pessoas e marcas por meio de experiências únicas.

Questionada se a CS Eventos tem planos de ampliar a sua atuação no mercado de eventos da Bahia, Carol Sampaio afirmou estar sempre de braços abertos para o Estado.

"Fazemos eventos no Brasil inteiro e amamos Salvador. Fiz Carnaval aqui há mais de 20 anos e sou apaixonada por essa cidade. Agora, voltando da maternidade, estou de braços abertos para ela", disse.

A empresária também revelou os detalhes do processo de seleção da lista VIP. "Convidamos pessoas pela experiência e, por ser um evento incrível, elas multiplicam a visibilidade do festival, trazendo atenção de todos os cantos. São meses de preparação, batendo nome por nome, vendo quem se encaixa com o festival, quem vai somar e multiplicar", completou.