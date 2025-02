Fã viaja 24 horas de ônibus para ver Ana Castela: “Sou louca?”

Priscila Barroso é fã da cantora Ana Castela - Foto: Maila Lima | Ag. A TARDE

Existem limites quando o assunto é ficar perto do seu ídolo? A resposta para essa pergunta pode mudar de uma pessoa para a outra, mas uma coisa é certa: quem é fã de verdade sempre vai se esforçar para acompanhar cada passo de quem admira. Uma prova disso é a cearense Priscila Barroso, fã da cantora Ana Castela.

A sertaneja foi uma das atrações do primeiro dia do Festival de Verão 2025, que acontece neste sábado, 25, no Parque de Exposições de Salvador. E para não perder o show da artista, Priscila fez um longo trajeto até chegar à capital baiana.

“Eu sou do Ceará, passei 24 horas dentro do ônibus para vir para o Festival de Verão. Sou louca? Sou! Fui para o cruzeiro dela. Só se vive uma vez. Ana Flávia é a nossa estrela”, afirmou, eufórica, em entrevista ao Portal A TARDE.

Assista ao relato de Priscila Barroso:

Festival de Verão

O Festival de Verão 2025 acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador. Os shows acontecem nos palcos Cais e Ponte, começando às 16h20.

Confira a programação completa:

Sábado, 25

Palco Cais - Pitty convida Melly;

Palco Ponte - Ana Castela convida Xamã;

Palco Cais - Só Pra Contrariar convida Alcione;

Palco Ponte - Bell Marques;

Palco Cais - Natiruts;

Palco Ponte - Alok;

Palco Cais - Daniela Mercury e Timbalada.

Domingo, 26

Palco Cais - Parangolé;

Palco Ponte - Jão convida Gustavo Mioto;

Palco Cais - BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão;

Palco Ponte - Leo Santana;

Palco Cais - Ivete Sangalo;

Palco Ponte - Luiz Caldas & Saulo;

Palco Cais - Ludmilla;

Palco Ponte - Sambaiana convida Diogo Nogueira;

Palco Ponte - Pedro Sampaio.