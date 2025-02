Tia Má sai em defesa do ‘naipe baiano’: “Há espaço”

Tia Má deu sua opinião sobre o ‘naipe baiano’ - Foto: Vinicius Viana | Ag. A TARDE

A jornalista e escritora Tia Má deu sua opinião sobre o ‘naipe baiano’, estilo de dança e ritmo que foi adotado por cantores de pagode baiano e viralizou nas redes sociais. A nova moda virou o assunto do momento depois que Márcio Victor, vocalista do Psirico, criticou a popularidade do estilo ao afirmar que ele não terá espaço no Carnaval de Salvador.

Ao contrário de Márcio Victor, Tia Má defendeu, em entrevista ao Portal MASSA!, quem canta o ‘naipe baiano’. “Às vezes, a gente esquece o quanto a Bahia tem a capacidade de criar diversos ritmos. A Bahia é a terra do arrocha, e precisamos valorizar isso. O arrocha nasceu aqui”, iniciou a influenciadora, que marca presença no primeiro dia do Festival de Verão 2025.

Ela citou ainda a swingueira e o Axé Music, que também surgiram na Bahia. “Inclusive, muitos outros estilos derivam dos que foram criados aqui. Então, há espaço para o naipe, para o arrocha e para a swingueira”, afirmou a jornalista.

Tia Má finalizou: “O que eu quero é dançar, quero cair na quebradeira, sabe? Só não posso exagerar muito porque minhas juntas já não ajudam tanto assim”.