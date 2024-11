Davi dança 'naipe baiano' e web reage: "A minhoca quando jogam sal"

Davi Brito - Foto: Reprodução

O campeão do BBB24, Davi Brito, passou o domingo, 27, celebrando com a família. Durante a comemoração, ele mostrou seus passos de dança em um vídeo gravado pela irmã, Raquel Brito, que rapidamente se tornou um sucesso nas redes sociais. No entanto, as reações dos seguidores foram variadas.

Na legenda do vídeo, Davi brincou: “Se não for assim nem me chame”. As críticas não demoraram a surgir, com internautas comparando seus movimentos a figuras inusitadas. “Kkkk piada, tá parecendo o bonecão do posto”, disse um usuário. Outro comentou: “A minhoca quando a gente jogava o sal”. E ainda houve quem reclamasse: “O povo filmando, nem pra ajudar”.

