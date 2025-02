Pitty quer fortalecer a cena do rock baiano: “Ressignificar”

Pitty revelou que está reavaliando seus próximos passos - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Cumprindo uma agenda de shows antes de fazer uma pausa na carreira, a cantora Pitty revelou que está reavaliando seus próximos passos. A artista abriu o primeiro dia do Festival de Verão 2025, que começou neste sábado, 25, no Parque de Exposições de Salvador.

Em entrevista ao Portal MASSA, a roqueira falou sobre essa decisão e comentou a possibilidade de colaborar com a cena do rock baiano no futuro. “Eu não sei ainda. Primeiro, preciso parar, ressignificar, reabastecer, pois é uma pausa criativa", explicou Pitty, que anunciou o término do seu casamento na última semana.

“Só vou saber responder isso quando a semente estiver brotando”, completou a roqueira baiana.

Festival de Verão

O Festival de Verão 2025 acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador. Os shows acontecem nos palcos Cais e Ponte, começando às 16h20.

Confira a programação completa:

Sábado, 25

Palco Cais - Pitty convida Melly;

Palco Ponte - Ana Castela convida Xamã;

Palco Cais - Só Pra Contrariar convida Alcione;

Palco Ponte - Bell Marques;

Palco Cais - Natiruts;

Palco Ponte - Alok;

Palco Cais - Daniela Mercury e Timbalada.

Domingo, 26

Palco Cais - Parangolé;

Palco Ponte - Jão convida Gustavo Mioto;

Palco Cais - BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão;

Palco Ponte - Leo Santana;

Palco Cais - Ivete Sangalo;

Palco Ponte - Luiz Caldas & Saulo;

Palco Cais - Ludmilla;

Palco Ponte - Sambaiana convida Diogo Nogueira;

Palco Ponte - Pedro Sampaio.