Solteira, Pitty posa de biquíni na Bahia: "Me sinto pronta"

Cantora Pitty - Foto: Reprodução

Nos preparativos para o Festival de Verão, a cantora Pitty está curtindo uns dias na praia de Arembepe, no litoral norte da Bahia. Nas redes sociais, ela compartilhou fotos na praia vestindo um biquíni preto.

"Sal na cabeça, no corpo, frutinhas maravilhosas, o azul que só tem lá, 'bunda rosa', reload de dendê e relax que faz tempo não tinha. Me sinto pronta", escreveu ela na tarde de quinta-feira, 23.

A cantora está solteira desde que anunciou o término do casamento com Daniel Weksler, ex-baterista do NX Zero. Eles ficaram 14 anos juntos.

"A vida e seus ciclos. Um que termina é sempre outro que começa. Por aqui, a decisão de não ser mais um casal traz, juntamente, a escolha de permanecer amigos, parceiros e de transmutar amor em respeito à nossa história e aos desejos de futuro. Sigamos", disse sobre o término.