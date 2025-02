Festival de Verão 2025: Confira a ordem completa dos shows

Ivete Sangalo é uma das atrações do Festival de Verão - Foto: Raphael Muller | Ag. A TARDE

O Festival de Verão acontece neste fim de semana, nos dias 25 e 26 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador, e promete entregar uma mistura musical, com uma grade de artistas locais e nacionais.

Nomes como Ivete Sangalo, Ana Castela, Natiruts, Ludmilla, Só Pra Contrariar e Léo Santana estão confirmadíssimos no evento.

Nesta edição, o festival conta com três palcos e uma previsão de 30 horas de música. Para não se atrapalhar com o horário das apresentações, confira a lista com a ordem completa dos shows e não perca os seus cantores preferidos.

Programação dos palcos Cais e Ponte

Sábado - 25/01

Abertura dos portões: 15h

Início do primeiro show: 16h20

Ordem dos shows:

Pitty convida Melly (Palco Cais)

Ana Castela convida Xamã (Palco Ponte)

Só Pra Contrariar convida Alcione (Palco Cais)

Bell Marques (Palco Ponte)

Natiruts (Palco Cais)

Alok (Palco Ponte)

Daniela Mercury e Timbalada (Palco Cais)

Domingo - 26/01

Abertura dos portões: 14h30

Início do primeiro show: 15h30

Ordem dos shows:

Parangolé (Palco Cais)

Jão convida Gustavo Mioto (Palco Ponte)

BaianaSystem convida Marcelo D2 e BNegão (Palco Cais)

Leo Santana (Palco Ponte)

Ivete Sangalo (Palco Cais)

Luiz Caldas & Saulo (Palco Ponte)

Ludmilla (Palco Cais)

Momento Amstel: Sambaiana convida Diogo Nogueira (Palco Ponte)

Pedro Sampaio (Palco Ponte)

Programação do Palco Rua Atitude (oferecimento Coca-Cola)

SÁBADO - 25/01

Início do primeiro show: 17h30

Ordem dos shows:

Oh Polêmico

Araketu

Alee

Renanzinho CBX

DOMINGO - 26/01

Início do primeiro show: 17h30

Ordem dos shows:

La Fúria

Aila Menezes

Vina Calmon

Cirilo Teclas