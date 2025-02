Atrações gratuitas agitam shopping de Salvador

Grupo Borbulhando abre a programação da semana - Foto: Bianca Carneiro

O Terraço do Barra, evento tradicional do Shopping Barra, terá uma edição dedicada aos 40 anos da axé music. De quinta-feira, 23, a domingo, 26, o espaço a céu aberto vai animar o público com shows gratuitos.

O grupo Borbulhando abre a programação da semana, nesta quinta-feira, 23, às 17h, com seu espetáculo de bolas de sabão gigantes e arte circense.

Na sexta-feira, 24, às 17h30, sobe ao palco do Terraço do Barra a banda percussiva Africa Beat, comandada por Diggo de Deus e Sátyra Carvalho. Já no sábado, 25, às 17h30, a atração é o Samba de Pretas, grupo formado por mulheres pretas e multi-instrumentistas, que unem a elegância e a força do samba de mesa.

O domingo, 26, é dedicado à garotada, com apresentação, às 17h30, do Canela Fina, formado por Kamile Levek, Carla Suzart, Diogo Flórez, Gabriel Zunga, Riam Santos, Riane Mascarenhas e Ana Monterry.

SERVIÇO

O quê? Terraço do Barra

Quando? Temporada até 23 de fevereiro, de quinta-feira a sábado, das 16h às 21h; e domingo, das 16h às 20h.

Onde? Terraço, estacionamento G3, Shopping Barra

Quanto? Entrada gratuita