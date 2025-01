Shopping de Salvador recebe shows gratuitos; veja

Banda Cheiro de Amor é uma das atrações - Foto: Divulgação

Para celebrar a estação mais quente do ano, o Shopping Paralela lançou a campanha "Viva o Verão Paralela: 40 anos de Axé". A programação especial vai até a terça-feira de Carnaval, 4, e promete diversas experiências, como um cenário instagramável com roda gigante, pocket shows, atividades culturais, opções gastronômicas variadas, moda verão, aulões de FitDance e a 15ª edição do Paralela Folia.

"Com o Viva o Verão Paralela e a parceria da Quero Abadá, o shopping se estabelece como um espaço de celebração da cultura baiana e de energia contagiante. Desejamos que baianos e turistas possam ter experiências memoráveis. A gente se completa com a programação, os ritmos que movem Salvador e a alegria dos baianos", afirma Gabriel Araújo, gerente de Marketing do Shopping Paralela.

Como ação de verão, os clientes que realizarem compras acima de R$ 300 poderão adquirir, por mais R$ 30, uma bolsa térmica com ilustrações que remetem à cultura e pontos turísticos de Salvador. A promoção é válida até 15 de fevereiro ou enquanto durar o estoque.

