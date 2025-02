Festival de Verão 2025 anuncia atrações do Palco Rua Atitude

Festival de Verão acontece nos dias 25 e 26 de janeiro - Foto: Divulgação

Além da programação já anunciada para a edição deste do Festival de Verão Salvador, o evento terá oito novas atrações em seu line up. O Palco Rua Atitude vai contar com shows de Aila Menezes, Alee, Araketu, La Fúria, Parangolé, Oh Polêmico, Renanzinho CBX e Vina Calmon.

O Festival de Verão acontece nos dias 25 e 26 de janeiro, no Parque de Exposições de Salvador.

No sábado, quem abre a programação é o artista Oh Polêmico. O clima de festa continua com o Araketu. Na sequência, entra o rapper Alee. O encerramento do primeiro dia fica por conta de Renanzinho CBX.

Já no domingo, a banda La Fúria abre o dia. Em seguida, Aila Menezes, depois a cantora Vina Calmon e, por fim, Parangolé sobe no palco.

Line Up Palco Rua Atitude

SÁBADO - 27/01

Oh Polêmico

Araketu

Alee

Renanzinho CBX

DOMINGO - 28/01

La Fúria

Aila Menezes

Vina Calmon

Parangolé