“O grande papel do reggae é a conscientização”, diz Jeremias Gomes

O cantor e compositor baiano Jeremias Gomes levou o Baile do Rasta para a Concha Acústica do Teatro Castro Alves (TCA), neste sábado, 18. O evento é uma grande celebração da música reggae, reunindo importantes nomes do gênero.

Na apresentação, Jeremias divide o palco com um elenco estrelado, como o pai, Edson Gomes; Hélio Bentes, do Ponto de Equilíbrio; Serginho, do Adão Negro; Nengo Vieira, Edy Vox e o DJ Ras Seles.

Para o artista, o momento é uma realização em sua carreira. “O Baile do Rasta vem para inserir o reggae nas festividades do verão baiano. E eu creio que vai ser um marco na história de Salvador. Além dos convidados, de estar com meu pai no palco da Concha Acústica. Um momento muito feliz”, disse, em entrevista ao Portal A TARDE.

Na oportunidade, ele pontuou que Salvador respira reggae e que todos os lugares e épocas são propícios para o gênero. “Eu não vejo que essa música tenha um lugar específico. Eu acho que pode ser em qualquer lugar da cidade, pode ser em qualquer evento, em qualquer mês do ano, em qualquer estação, porque é uma música que está presente na sociedade, de uma maneira geral”, ressaltou.

Jeremias Gomes também falou sobre o papel de conscientização e de protesto do reggae. “O grande papel do reggae, além da paz e do amor, é a conscientização, o protesto, tudo mais. Mas a conscientização é o mais importante, porque se a gente quer chegar em uma paz plena, em um amor verdadeiro, temos que entender como é que chega nisso”, explicou.

O artista seguiu: “O reggae vem aqui para poder falar sobre essas coisas, temas importantes, nossas mazelas, nossas dores, aquilo que a gente precisa, aquilo que a gente necessita, nossos sonhos. O reggae é um mix de muita coisa que, além de muita força, tem muita positividade”.

O Baile do Rasta levou para a Concha um repertório baseado no álbum ao vivo lançado em dezembro de 2024, que integra também o novo audiovisual. O projeto surgiu como um desdobramento do Reggae no Parque, evento criado por Jeremias para celebrar a cultura reggae em Salvador.

Na última edição, o evento reuniu grandes artistas do gênero e consolidou-se como um marco na cena musical no reggae. Essa celebração não apenas aproximou gerações de músicos, mas também destacou a relevância do reggae como um movimento cultural de impacto global. E foi nesta edição, que o cantor gravou o projeto audiovisual.

Trajetória

Jeremias estreou como cantor em 2008, quando se destacou como melhor intérprete em um festival musical e participou da República do Reggae. Em 2011, gravou seu primeiro álbum, 'Régua e Compasso', que foi lançado no ano seguinte, consolidando sua entrada no cenário musical. Reconhecido como um dos principais nomes do reggae baiano. Sua música transita entre o reggae roots e as vertentes mais dançantes, refletindo influências de grandes ícones do reggae nacional e internacional.