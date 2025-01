RASGOU ELOGIOS Ensaios da Anitta: “Muita gente bonita”, diz artista sobre fãs baianos Evento acontece neste sábado, 18, no Centro de Convenções de Salvador Por Luana Leal 18/01/2025 - 18:39 h

Anitta sobe ao palco do seu ensaio na capital baiana vestida com um figurino inspirado no hóquei - Foto: Vinicius Viana | Portal Massa!

Anitta trouxe a sua “maratona de jogação” para Salvador neste sábado, 18, e mostrou mais uma vez porque mantém uma relação especial com o público baiano. Hoje, a cantora sobe ao palco do seu ensaio na capital baiana vestida com um figurino inspirado no hóquei, em tons vibrantes de amarelo, verde e roxo. Leia também:

Durante a coletiva de imprensa, Anitta não economizou elogios aos fãs da Bahia. "Eu adoro a atitude, gente, eu adoro. Eu acho um diferencial. Vem pra cá, eu adoro", disse, com um sorriso no rosto. A dona do hit carnavalesco 'Lugar Perfeito', que a funkeira lançou ao lado de Ivete Sangalo, destacou a expectativa de interação com o público baiano. "Nossa, eu já venho preparada para rir, preparada para curtir, para ver que é muita gente bonita também, eu acho, particularmente aqui", disse. Parte da série de shows que a artista faz no verão, o evento vai contar com grandes sucessos, incluindo músicas novas que integram o álbum 'Ensaios da Anitta', e com um espetáculo visual que promete conquistar o público. Para animar ainda mais a noite, Anitta convidou Zé Vaqueiro, Rogerinho e J. Eskine. Veja o look completo de Anitta: Anitta usou um figurino inspirado no hóquei, em tons vibrantes de amarelo, verde e roxo | Foto: Vinicius Viana | Portal Massa!

