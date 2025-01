Deu ruim! Fãs massacram convidados do Ensaio da Anitta em Salvador

- Foto: Reprodução

O anúncio dos convidados do ensaio da Anitta em Salvador, marcado para este sábado, 18, gerou uma onda de críticas nas redes sociais. A publicação, que revelou nomes como Zé Vaqueiro, Rogerinho e J. Eskine, ultrapassou três mil comentários, grande parte deles desaprovando as escolhas.

Nos comentários, fãs mostraram insatisfação com a falta de artistas locais no evento. “Anitta tem uma rixa com Salvador?! Tanta banda de axé local com agenda vazia! Poxa! Precisa nem convidar, faz o show sozinha então!”, escreveu um usuário. Outro internauta ironizou: “Era melhor ter colocado o Clube da Anittinha para cantar no lugar!!”.

| Foto: Reprodução

Além disso, a ausência de grandes nomes baianos foi bastante questionada. “Em pleno verão, axé comendo no centro, a Bahia fervendo e você me coloca essas participações? Parece até pegadinha”, criticou outro seguidor.

Enquanto isso, alguns preferiram sugerir outras opções: “Era só chamar Ivete e tava ótimo”, comentou um fã. Outros até brincaram com a situação: “Deixando claro que não queremos essas pessoas em Recife, ok? Pela atenção, obrigado”.