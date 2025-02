Renato Piaba confirma trio de piadas no carnaval de Salvador

Humorista é fã declarado da Cheiro de Amor - Foto: Denisse Salazar | Ag. A TARDE

Fã declarado da Cheiro de Amor, Renato Piaba marcou presença na noite de celebração dos 45 anos do grupo, nesta quinta-feira, 23. Em entrevista exclusiva ao Grupo A TARDE, o artista relembrou sua relação com a banda e rasgou elogios ao legado de sucesso da Cheiro.

“Eu acompanho o Cheiro de Amor desde o início, quando a sede era na Barra. Já naquela época, a banda movimentava Salvador com grandes shows, precursoras de eventos como o Festival de Verão. Cheiro de Amor é mais que uma banda, é um movimento”, declarou Piaba, emocionado ao rever amigos e artistas no palco.

Além de prestigiar o evento, Piaba aproveitou para falar sobre seu próprio trio elétrico no carnaval, o único de humor no Brasil. “Esse será o quarto ano do meu trio, o ‘Piaba Folia’. Estamos negociando com o governador e o prefeito para garantir, pelo menos, um desfile na Avenida 7 e outro na Barra. É uma forma diferente de levar humor e diversão ao carnaval da Bahia”, explicou.

Piaba também revelou detalhes sobre a comemoração de seus 30 anos de carreira, que promete ser especial. “Serão 30 espetáculos condensados em um só. Vou trazer histórias dos meus maiores sucessos, como Dr. Piaba, Na Cama com Piaba e Piaba Folia. Será um show recheado de momentos icônicos da minha trajetória, no Teatro Jorge Amado, a partir de março”, anunciou o humorista.