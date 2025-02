Marcia Freire recebe novo convite da Cheiro de Amor: 'Sempre'

Raquel Tombesi, atual vocalista da Cheiro, falou sobre a veterana - Foto: Divulgação

Uma das maiores bandas da axé music, a Cheiro de Amor está celebrando seus 45 anos de existência na noite desta quinta-feira, 23, com um grande show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves. A apresentação, que vai resultar na gravação de um audiovisual, conta com quase todos os ex-vocalistas do grupo: Alinne Rosa, Vina Calmon, Carla Visi, Laurinha Arantes e Sergynho Pimenta.

A única que faltou na festa foi Marcia Freire, que tem sido alvo de polêmica nos últimos dias pela ausência. Em entrevista ao Grupo A TARDE, Raquel Tombesi, atual vocalista da Cheiro, comentou a ausência da veterana e até fez um convite para que ela participasse do carnaval da banda.

“Márcia é uma das minhas inspirações, então, para mim, ela vai ser sempre uma convidada mais do que especial para participar junto com a gente”.

Ainda falando sobre o carnaval 2025 da banda, Raquel fez mistério ao dizer que ainda existem "muitos encontros para acontecer". "Muitos encontros que ainda não aconteceram, que, com certeza, vão acontecer. Eu estou muito feliz com tudo isso. Eu acho que esses próximos anos, vocês esperem aí, uma entrega muito gostosa", prometeu.

Em outubro do ano passado, Márcia Freire anunciou que não iria participar da gravação especial em comemoração ao aniversário da banda. A artista explicou aos fãs que este projeto "não está alinhado com seu objetivo atual da carreira" e desejou boa sorte ao grupo.

No início deste ano, em entrevista exclusiva à coluna Sabendo com Vini, do Portal MASSA!, Raquel revelou os detalhes sobre a resposta de Márcia Freire ao convite.

“Desde o primeiro momento que Márcia Freire recebeu o convite, ela já deixou claro pra gente que tinha um compromisso na data e que não ia poder comparecer. Então, tá tudo claro, mais claro impossível”, afirmou.

Raquel Tombesi também declarou que a ausência de Márcia não diminui a importância do evento.

“Mesmo ela não podendo estar presente, isso não tira a grandeza do evento e nem a nossa homenagem pra ela. Afinal de contas, Márcia Freire foi uma peça fundamental na história do Cheiro de Amor”, completou.

