Vocalista comenta falta de Márcia Freire no DVD da Cheiro de Amor: "Não tira a grandeza do evento"

A banda Cheiro de Amor está se preparando para comemorar seus 45 anos de existência com um grande show na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, no dia 23 de janeiro. A atual vocalista, a mineira Raquel Tombesi, esclareceu se houve convite para a participação da ex-vocalista Márcia Freire na celebração.

Em entrevista exclusiva à coluna Sabendo com Vini, do Portal MASSA!, Raquel revelou os detalhes sobre a resposta de Márcia Freire ao convite.

“Desde o primeiro momento que Márcia Freire recebeu o convite, ela já deixou claro pra gente que tinha um compromisso na data e que não ia poder comparecer. Então, tá tudo claro, mais claro impossível”, afirmou.

Raquel Tombesi também declarou que a ausência de Márcia não diminui a importância do evento.

“Mesmo ela não podendo estar presente, isso não tira a grandeza do evento e nem a nossa homenagem pra ela. Afinal de contas, Márcia Freire foi uma peça fundamental na história do Cheiro de Amor”, completou.

Em outubro do ano passado, Márcia Freire anunciou que não iria participar da gravação especial em comemoração ao aniversário da banda. A artista explicou aos fãs que este projeto "não está alinhado com seu objetivo atual da carreira" e desejou boa sorte ao grupo.

Márcia Freire foi vocalista da Cheiro de Amor por 15 anos, entre 1986 e 2001. Mesmo estando presente em grande parte da existência da banda, a artista não mudou de opinião sobre a ida ao evento até o momento.

Apesar da ausência dela, o show contará com a participação de outros artistas que marcaram a trajetória da banda, como as cantoras Alinne Rosa, Vina Calmon, Laurinha e Carla Visi, além do cantor Sergynho Pimenta.