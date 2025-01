Kaline Rabelo agita o Pelourinho com show em homenagem à Axé Music

Kaline Rabelo apresenta um show gratuito que celebra os 40 anos da Axé Music - Foto: Divulgação

O Pelourinho será palco de um grande encontro com a música baiana nesta sexta-feira, 10 de janeiro, a partir das 20h. Kaline Rabelo apresenta um show gratuito que celebra os 40 anos da Axé Music, em um aquecimento para o Carnaval de Salvador.

Parte do projeto 'SOUL AXÉ', o espetáculo reúne um repertório especial com sucessos que marcaram época e músicas autorais, trazendo ao público o clima vibrante e contagiante que só a Axé Music proporciona. A apresentação, segundo Kaline, é uma oportunidade de homenagear o gênero que simboliza a energia do verão baiano.

“Eu vou começar o ano da melhor forma possível, com uma apresentação cheia de Axé e energia positiva no Pelourinho. É uma boa forma de levar minha música a novos ouvintes e já fazer um esquenta para o Carnaval, com o repertório montado especialmente para esta celebração dos 40 anos da Axé Music”, declarou a cantora.

O show acontece no Largo Tereza Batista, localizado na Rua Gregório de Matos, no coração do Pelourinho. A entrada é gratuita, e o evento começa às 20h. A festa promete antecipar o espírito carnavalesco que toma conta da cidade, celebrando a história e a alegria que definem a Axé Music.