Xanddy explica ausência de bloco no Carnaval 2025 e anuncia novidade

Xanddy revelou o motivo pelo qual o seu bloco tradicional não desfilará no Carnaval de Salvador 2025. Sem o Daquele Jeito, o cantor vai para os circuitos da folia com trio pipoca e estará em camarote.

“Esse ano eu decidi não fazer o bloco, deixei pra 2026. ‘Tava’ a fim de viver uma experiência diferente esse ano. O bloco sempre tem uma demanda muito alta de coisas. E, exclusivamente esse ano de 2025, eu disse que quero fazer pipoca, eu quero ver como é que é”, destacou o famoso, durante A Melhor Segunda-Feira do Mundo, ao ser questionado pelo Portal A TARDE.

Xanddy Harmonia confirmou que a sua pipoca estará na quinta-feira e no domingo de Carnaval, além de participar do pré-carnaval, no dia 24 de fevereiro.

“Na quinta-feira de carnaval eu quero fazer uma Pipoca de Samba de Roda na Avenida, lá no Campo Grande. Vou fazer uma coisa bem bonita, eu queria muito fazer essa coisa de Samba de Roda na pipoca. Domingo também, meu domingo de carnaval vai ser pipoca”, disse.

Por fim, o cantor falou que neste ano está “quase free, livre, leve e solto”, sem blocos.