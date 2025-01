Péricles abre o jogo sobre Pagode do Pericão em Salvador: "Oportunidade"

Péricles destacou que está com um verão agitado e confirmou presença no Carnaval de Salvador - Foto: Luiz Almeida | Ag. A TARDE

Péricles voltou para A Melhor Segunda com seu show, nesta segunda-feira, 6, e abriu o jogo sobre a relação com Xanddy e sua família. Eles são próximos há anos e passaram a noite do último Natal juntos.

“É uma relação familiar, né? É uma amizade de muitos anos e que vem se estreitando a cada dia que passa. E para minha felicidade, e também da nossa família, é algo que eu faço questão de preservar”, comentou o cantor ao Portal A TARDE.

Para ele, a presença no evento de Xanddy Harmonia em mais um ano serve como um pontapé inicial importante para 2025.

“Estamos aqui na Melhor Segunda e pra mim, isso significa feliz ano novo. Começar a segunda-feira aqui, passar por Salvador, receber esse carinho do público, isso pra mim significa um feliz ano novo, e é com essa energia que a gente vai começar um 2025 e torcer para que seja maravilhoso”, ressaltou Péricles.

Pagode do Pericão

Questionado sobre uma nova edição do Pagode do Pericão em Salvador nos próximos meses, o cantor disse que ainda não tem nada programado: “Tem outras capitais. Eu não sei se ainda esse ano não conseguimos voltar com o Pagode do Pericão, mas foi maravilhoso o que a gente fez aqui, eu guardo no coração com um baita carinho e creio que, das próximas oportunidades que tivermos, aqui vai ser o lugar que a gente vai voltar a fazer”.

Péricles destacou que está com um verão agitado e confirmou presença no Carnaval de Salvador, Rio e São Paulo: “Salvador é o nosso lugar”.