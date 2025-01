Babado Novo e Jammil agitam a primeira benção do Olodum em Salvador

O evento conta com a participação especial de Jammil e Babado Novo - Foto: Divulgação

O Olodum inicia, no dia 7 de janeiro, sua programação de 45 anos com a primeira benção do ano, que será realizada no Pelourinho, a partir das 19h. O evento conta com a participação especial de Jammil e Babado Novo e faz parte da série de celebrações que ocorrem todas as terças-feiras até o Carnaval.



Em 2025, a benção do Olodum ganha um significado especial, pois homenageia o samba-reggae, ritmo criado por Neguinho do Samba que se tornou um ícone da cultura afro-brasileira. O samba-reggae, que mistura o samba brasileiro com influências do reggae caribenho, tem sido uma ferramenta do Olodum para espalhar mensagens de igualdade e resistência.

A primeira benção do Olodum de 2025 será realizada no dia 7 de janeiro, terça-feira, com abertura dos portões às 19h e show a partir das 20h. O evento acontece na Praça das Artes, em frente à Casa do Olodum, localizada na Rua Gregório de Matos, Pelourinho. Os ingressos, nos valor de R$ 140,00 (meia) e R$ 280,00 (inteira), já estão disponíveis no TicketMaker.