'Ainda Estou Aqui': reeducandos de conjunto penal debatem livro em oficina

O que tem em comum as oficinas de remição pela leitura no Conjunto Penal de Itabuna com a Academia do Oscar, em Hollywood? Todos querem conhecer a história que inspirou o filme "Ainda estou aqui", que foi indicado ao Oscar em três categorias: Melhor Filme Estrangeiro; Melhor Filme; e Melhor Atriz, para a protagonista Fernanda Torres.

O livro, de mesmo nome, foi escrito por Marcelo Rubens Paiva, filho do deputado federal Rubens Paiva, e conta a história de sua mãe, Eunice Paiva, que lutou contra a ditadura militar para saber o paradeiro de seu marido, morto durante o regime ditatorial. A obra está em estudo pelos reeducandos, e em breve serão escritas resenhas sobre essa que é uma passagem marcante da história recente do Brasil.

"Com o pedido do Governador e sob a orientação do diretor da unidade, fizemos a aquisição de 25 cópias dessa obra tão importante para nosso país, por tudo que ela já representava, e agora para o mundo, pelo que passou a representar, após o sucesso do filme em diversos festivais e, mais ainda, com as indicações para o Oscar", declara o gerente administrativo da Socializa no CPI, Yuri Damasceno.

O diretor do Conjunto Penal de Itabuna, Bernardo Cerqueira Dutra, afirma que o CPI está conseguindo, com muito esforço, mostrar para a sociedade o verdadeiro poder transformador para a população privada de liberdade. "Esse é o poder da transformação através da Educação. Com isso, o perfil da população carcerária, em Itabuna, está mudando", afirma.

Ele completa: "Mantemos e aprimoramos constantemente todas as normas de segurança, mas aqui há educação, há universidades, cultura, leitura. Aqui, valorizamos a vida e a liberdade, ainda que se tratem de pessoas encarceradas, mas todas tem direito a alcançar a sua liberdade por meio da leitura, da cultura e da educação", finaliza o diretor.