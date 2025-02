'Emilia Pérez' faz história e lidera indicações ao Oscar 2025

O filme chega no Brasil em 6 de fevereiro - Foto: Divulgação

'Emilia Pérez' fez história no Oscar 2025 ao conquistar um número recorde de 13 indicações, tornando-se o filme de língua não inglesa mais indicado na história da premiação. Dirigido por Jacques Audiard (O Profeta), o longa, aborda a complexa relação entre uma advogada e um chefe do tráfico de drogas que deseja mudar de sexo.

Leia mais:

>> 'Ainda Estou Aqui' e mais: Veja lista completa de indicados ao Oscar

>> Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’ são indicados ao Oscar 2025

>> Atriz de 'Emilia Pérez' reage a críticas de brasileiros: “Não gosto"

Com um elenco internacional que inclui Zoe Saldaña, Selena Gomez e Karla Sofía Gascón, 'Emilia Pérez' acompanha a jornada de uma advogada que é procurada por um poderoso traficante para ajudá-lo a realizar uma cirurgia de redesignação sexual. A trama, que aborda temas como crime organizado, identidade de gênero e questões sociais, tem gerado debates sobre a representatividade no cinema.

A escolha de um elenco majoritariamente estrangeiro para interpretar personagens mexicanos tem sido um dos pontos mais criticados do filme. Muitos argumentam que a produção não conseguiu capturar a complexidade da cultura mexicana e que a história poderia ter sido contada por atores mexicanos.



Apesar das críticas, 'Emilia Pérez' tem sido aclamado pela crítica especializada e já levou prêmios importantes, como o Prêmio do Júri e o prêmio de melhor atriz (dividido entre as protagonistas) no Festival de Cannes de 2024. Além disso, o longa é o filme com maior número de indicações ao Oscar 2025.

No Brasil, o filme será lançado pela Paris Filmes em 6 de fevereiro.