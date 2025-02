Fernanda Torres e ‘Ainda Estou Aqui’ são indicados ao Oscar 2025

‘Ainda Estou Aqui’ - Foto: Divulgação

O filme ‘Ainda Estou Aqui’, dirigido por Walter Salles (‘Central do Brasil’), é um dos indicados nas categorias de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional do Oscar 2025. Já Fernanda Torres, que protagoniza o longa, concorre como Melhor Atriz. A Academia de Artes e Ciência de Longas-Metragens (AMPAS) anunciou nesta quinta-feira, 23, a lista com todas as indicações.

Leia também:

‘Ainda Estou Aqui’ segue em cartaz no Brasil e já atraiu mais de três milhões de espectadores ao cinema. O filme foi premiado com o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024. E Fernanda Torres foi consagrada como Melhor Atriz em Filme de Drama no Globo de Ouro.

Com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, ‘Ainda Estou Aqui’ é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. O filme é ambientado no Brasil de 1971, e acompanha uma mãe de cinco filhos que é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é levado pela Polícia Militar e desaparece sob sua custódia durante a ditadura militar.