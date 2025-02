‘Ainda Estou Aqui’ estreia em 1º lugar em Portugal

- Foto: Reprodução

O longa nacional ‘Ainda Estou Aqui’ começou a estrear no mercado internacional. Dirigido por Walter Salles (‘Central do Brasil’), o filme foi lançado em Portugal e, já em sua primeira semana, ocupou a 1ª posição nas bilheterias.

Leia também:

Em quatro dias em cartaz, o filme arrecadou US$ 256 mil após estrear em 87 salas portuguesas. Além disso, o longa já é a segunda maior bilheteria de um filme brasileiro na história de Portugal, atrás apenas de ‘Tropa de Elite’, que arrecadou US$ 376 mil.

‘Ainda Estou Aqui’ segue em cartaz no Brasil e já atraiu mais de três milhões de espectadores ao cinema. O filme foi premiado com o troféu de Melhor Roteiro no Festival de Veneza 2024.

Com Fernanda Torres e Selton Mello no elenco, ‘Ainda Estou Aqui’ é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. O filme é ambientado no Brasil de 1971, e acompanha uma mãe de cinco filhos que é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é levado pela Polícia Militar e desaparece sob sua custódia durante a ditadura militar.