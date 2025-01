Selton Mello é confirmado no novo filme de 'Anaconda'; conheça elenco

Selton Mello estará em 'Anaconda' - Foto: Divulgação

O Brasil estará representado na nova versão de "Anaconda". Isso porque Selton Mello entrou para o elenco do reboot do clássico filme.

A informação foi divulgada pela revista Hollywood Reporter, que informou que o ator brasileiro se junta a nomes como Paul Rudd ("Homem-Formiga"), Jack Black ("Jumanji: Próxima fase") e Thandiwe Newton ("Westworld").

"Nova fase do game. Sendo feliz & me divertindo fazendo o que amo de outro jeito, em outra língua, em um outro continente. Tudo diferente mas parecido", disse Selton Mello no Instagram. "Sigo atrás de coisas que me tirem certezas. Expandindo para outros lugares", completou.

O artista está em alta em todo o mundo por causa da sua atuação em "Ainda Estou Aqui", que poderá entrar para a lista oficial do Oscar 2025.