‘Ainda Estou Aqui’ tem sessão cancelada devido a incêndio

Sessão ia contar com a presença de votantes do Oscar - Foto: Reprodução

Boa parte dos eventos que compõem a campanha de filmes candidatos ao Oscar foi afetada por um incêndio de grandes proporções em Los Angeles nessa terça-feira, dia 7 de janeiro. Uma sessão especial do longa brasileiro ‘Ainda Estou Aqui’, de Walter Salles, precisou ser cancelado.

A exibição ia contar com a presença de votantes do Oscar, do diretor e da protagonista Fernanda Torres, além de Guillermo Del Toro, que apresentaria o evento.

Segundo o The Hollywood Reporter, a Sony, estúdio responsável pela distribuição do filme nos EUA e pela campanha na temporada de premiação, cancelou o evento e Del Toro, inclusive, foi retirado da própria casa devido aos incêndios. Ainda não há confirmação de uma nova data ainda.

De acordo com a Globo News, “milhares de pessoas foram orientadas a sair de casa no estado americano da Califórnia por causa de um grande incêndio florestal que está fora de controle”.

Com direção de Walter Salles, ‘Ainda Estou Aqui’ é baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva sobre sua mãe, Eunice Paiva. O filme é ambientado no Brasil de 1971, e acompanha uma mãe de cinco filhos que é obrigada a se reinventar como ativista quando seu marido é levado pela Polícia Militar e desaparece sob sua custódia durante a ditadura militar.

‘Ainda Estou Aqui’, que tem Fernanda Torres, Selton Mello e Fernanda Montenegro, segue em cartaz nos cinemas.