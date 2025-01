Filha de Renato Aragão polemiza sobre Fernanda Torres e se manifesta

Livian surpreendeu com fala sobre Fernanda Torres - Foto: Reprodução | Instagram

Filha de Renato Aragão, Livian Aragão causou polêmica com comentário sobre Fernanda Torres, ganhadora do Globo de Ouro como Melhor Atriz de Filme de Drama.

A herdeira do humorista publicou em seu Instagram uma imagem para comemorar a vitória da colega de profissão e chamou a famosa de “nepobaby”.

“Dia de muita emoção pros nepobabies. Fernanda, a gente te ama!”, escreveu Livian Aragão, em seu perfil. A imagem viralizou no Twitter e a jovem recebeu algumas críticas por usar o termo que se refere a pessoas que alcançaram sucesso profissional apenas com base no prestígio familiar.

Após a polêmica, Aragão disse em seu Instagram: “As pessoas marginalizam muito essa palavra. Um ‘nepobaby’ não é um demérito. Primeiro que você não escolheu nascer nessa família e, segundo que, você teve oportunidades e tudo bem".

“A Fernanda Torres é alguém que abraçou essas oportunidades e batalhou muito. Hoje, finalmente, ela teve o reconhecimento internacional que merece”, completou.

Confira a imagem polêmica: