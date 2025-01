Veja tudo que Fernanda Torres ganhou após Globo de Ouro

Vencedores também foram presenteados com tratamentos de beleza - Foto: Robyn Beck | AFP

A atriz Fernanda Torres, vencedora do Globo de Ouro como melhor atriz de drama no longa 'Ainda Estou Aqui', não levou para casa apenas a estatueta. De acordo com a revista People, ela recebeu uma sacola com presentes exclusivos que inclui uma bolsa luxuosa. Ao todo, os "mimos" somam US$ 1 milhão (cerca de R$ 6 milhões), com curadoria da revista Robb Report.

Ainda segundo a People, os vencedores puderam escolher entre uma seleção de férias exclusivas oferecidas, incluindo uma viagem de iate de luxo pelo Triângulo de Coral na Indonésia, um voo privado e estadia na Finlândia para assistir à aurora boreal, além de uma estadia de três noites em uma vila à beira-mar em Turks e Caicos, com preço de US$ 507 mil (cerca de R$ 3 milhões).

Os vencedores também foram presenteados com tratamentos de beleza, como um lifting facial não cirúrgico com células-tronco de US$ 40 mil (R$ 244 mil) e um tratamento facial com oxigênio de US$ 1.400 (R$ 8 mil) no The Maybourne Hotel em Beverly Hills.

Na sacola também foram oferecidas sessões personalizadas de dança e exercícios no FORWARD__Space no valor de US$ 25.000 (R$ 152 mil), uma esteira NordicTrack Ultra 1 de US$ 15.000 (R$ 91 mil) e um sérum Pure Gold Radiance Concentrate da La Prairie de US$ 935 (R$ 5,7 mil).