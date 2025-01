Global quase desbancou Fernanda Torres em "Ainda Estou Aqui"

Brasileira foi premiada por interpretação de Eunice Paiva no filme “Ainda Estou Aqui" - Foto: AFP

Fernanda Torres, aos 59 anos, fez história ao se tornar a primeira atriz brasileira a conquistar um Globo de Ouro. A premiação reconheceu sua interpretação de Eunice Paiva no filme “Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, que, infelizmente, não levou para casa a estatueta de Melhor Filme de Drama.

Porém, o que poucos sabem é que a atriz não foi a primeira escolha para o papel. Originalmente, a personagem foi oferecida à atriz Mariana Lima, de 52 anos. Mariana chegou a receber o material do filme e iniciou os estudos para viver Eunice, mas acabou desistindo devido a questões pessoais e de saúde.

Na época, ela enfrentava o processo de divórcio de Enrique Diaz, com quem foi casada por 25 anos. Ao O Globo, ela disse que chegou a estudar para o papel.

"Cheguei a ver fotos, estudar um pouquinho. Mas aí veio esse meu processo, e o Walter achou que eu não ia dar conta. E, realmente, eu não ia", revelou.

A atriz Mariana Lima | Foto: Reprodução

Na ocasião, em dezembro do ano passado, a atriz também confessou que ainda não conseguiu assistir ao filme, temendo o impacto emocional. “Sei que vai bater num lugar [de arrependimento]... Mas vou ver. Fico super feliz com tudo o que está acontecendo com o filme, mas tenho a sensação de que não era para ser [eu]".

Após assumir o papel, Fernanda Torres não apenas conquistou a crítica internacional como também viu sua agenda ser tomada pela intensa campanha de divulgação do longa. Inclusive, recusou um convite da Rede Globo para interpretar Odete Roitman no remake de Vale Tudo.