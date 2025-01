Datena diz que Fernanda Torres tomou lugar de Bolsonaro como “mito”

Fernanda Torres com prêmio do Globo de Ouro - Foto: ROBYN BECK

O apresentador José Luiz Datena voltou ao comando do Tá na Hora, do SBT, após alguns dias de férias. Em um papo com os apresentadores do Fofocalizando, ele comentou a vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro e disse que a atriz tomou o lugar de Jair Bolsonaro como “mito” no Brasil.

“Saiu de uma atriz maravilhosa, fantástica, pra ser um mito. Tomou o lugar do Bolsonaro, se tornou um mito. Ela é fantástica. Eu sinceramente não acreditava, muita gente não acreditava, nem ela disse que acreditava”, disse o apresentador após Fernanda Torres vencer o prêmio de melhor atriz em drama no Globo de Ouro.

A fala de Datena causou a reação de internautas. “‘A Fernanda tomou o lugar do Bolsonaro’. Desde quando Bolsonaro era ‘mito’??? Sinceramente…”, reclamou Natan SIlva, no X, antigo Twitter. “Bolsonaro é mito do quê? O que ele fez pelo povo? O que ele fez pela saúde? Educação? Cultura?”, questionou Danilo Zucatelli. “Bolsonaro só era Mito na cabeça dos Bolsominions”, apontou Antônio Levilson.