Bruno Reis diz que não tinha como impedir aumento da tarifa de ônibus

Bruno Reis comentou sobre reajuste da tarifa de ônibus em Salvador - Foto: Uendel Galter | AG. A TARDE

Em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 6, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) justificou o reajuste na tarifa de ônibus de Salvador, que no último sábado, 4, passou de R$ 5,20 para R$ 5,60.

O gestor explicou que o aumento estava previsto em contrato e afirmou que por conta do acréscimo das despesas, não tinha como impedir a mudança no preço.

“Esse reajuste vale por dois anos, até porque há uma relação contratual. É o menor reajuste que foi dado entre as capitais que já deram no Brasil. Foram capitais que aumentaram mais de 60 centavos. Diante dos aumentos dos insumos, diante do aumento do salário das categorias, não tinha como não ter feito esse reajuste”, alegou o prefeito.

Em contrapartida, Bruno comentou que vai manter os subsídios ao sistema e que continuar investindo na melhoria do transporte público na capital baiana.

“A Prefeitura vai seguir passando a diferença entre a tarifa real e a tarifa que é paga pelos usuários, complementando com o subsídio. Estamos conscientes de que temos que avançar muito nos serviços de transporte público, e vamos avançar. Estão chegando mais ônibus novos, estamos recompondo algumas linhas, nós vamos resolver o transporte público, mas infelizmente não tinha como não ser dado esse reajuste”, pontuou.