Rowenna fala de investimentos em educação e convocação de profissionais

Rowenna também destacou que o governador Jerônimo Rodrigues já autorizou a pasta a convocar 8.500 novos profissionais - Foto: Clara Pessoa / Ag. A TARDE

A secretária da Educação, Rowenna Brito, exaltou nesta segunda-feira, 6, durante anúncio de novos investimentos na área e a edição 2025 do programa Férias na Escola, as ações da pasta voltadas aos estudantes no período sem aulas.

O programa Férias na Escola, por exemplo, atendeu no último ano 131 mil estudantes, com atividades esportivas e culturais, além da oferta de alimentação saudável. A ação retorna em sua segunda edição em 2025.

Leia também:

>> "É muito natural uma chapa com três governadores em 2026", diz Wagner

>> “Marca de Jerônimo será a educação”, diz Wagner





“Começando o ano de 2025 com anúncios importantes da educação. Os meninos vivenciando a experiência do que é a escola durante as férias. A gente sabe das questões sociais que muitos estudantes não têm condições de viajar, de sair nas férias, então o governo do Estado abre as escolas durante as férias. E isso tem sido muito importante, a gente percebe como os estudantes têm recebido isso, porque além de ter oficinas, atividades esportivas, culturais, música, dança, mas também tem a questão da segurança alimentar, porque muitos dos nossos estudantes, as únicas refeições que eles fazem é na escola, então a segurança alimentar é um elemento importante para a gente, a gente precisa garantir nossos estudantes seguros, protegidos, mas também com muita energia e força, então a escola é esse o lugar também de a gente fazer isso”, afirmou a secretária.

Rowenna também destacou que o governador Jerônimo Rodrigues já autorizou a pasta a convocar 8.500 novos profissionais para iniciar o ano letivo de 2025 em 10 de fevereiro com gente nova na rede.

“E o segundo anúncio que a gente faz, que é importante, é o anúncio de contratação de profissionais da educação. E aqui quem está falando é a professora da rede estadual, então eu fico muito feliz de junto com o governador Jerônimo, anunciar que a gente vai zerar o cadastro de reserva do concurso de 2022", disse.

"A gente vai chamar todos os professores habilitados neste concurso. Nós já chamamos todas as vagas do edital, mas a gente continua chamando e hoje a gente faz questão de zerar entre professores, coordenadores, coordenadores e professores indígenas também. Então, além disso, a gente vai chamar e nomear a última convocação, o governador vai fazer isso hoje, e a gente também vai chamar novos profissionais de nutrição, porque isso é importante para poder acompanhar e garantir a segurança alimentar das nossas casas", pontuou.