“Marca de Jerônimo será a educação”, diz Wagner

Na avaliação do senador Jaques Wagner (PT), a educação é a maior marca de Jerônimo Rodrigues (PT) nos dois anos que ele tem à frente do Governo da Bahia. Para basear seu argumento, o líder do governo no Senado citou, em entrevista ao A TARDE, as escolas de tempo integral construídas em todo o estado.

“Eu acho que inevitavelmente a marca do governador será a educação. Até porque ele foi secretário de Educação e criou junto com o ex-governador Rui Costa todo esse quadro de escolas novas de tempo integral. Em algumas cidades, essas novas escolas viram até motivo de visitação. Tem município que a escola é o prédio mais bonito da cidade. Eu não sei se o nome vai ser escola bonita, escola ideal, que nome vai ter, mas é um espetáculo o programa”, disse o senador.

De acordo com a Secretaria de Educação (SEC), somente em 2024, foram investidos R$ 1,5 bilhão em obras em unidades escolares, sendo que R$ 1 bilhão foi aplicados na construção de 41 novas escolas, R$ 418 milhões na ampliação e modernização de 45 unidades escolares, e R$ 104,5 milhões em 385 obras de reforma em colégios em todo o estado.

Além disso, dois complexos poliesportivos foram entregues, enquanto a instalação de usinas fotovoltaicas contribuiu para a sustentabilidade energética da rede estadual. Outros 150 projetos já tiveram a licitação lançada, somando R$ 2,5 bilhões em investimentos.

A expansão da Educação em Tempo Integral chegou a 345 municípios, beneficiando 582 unidades escolares e 93.558 estudantes. Paralelamente, a Educação Profissional também registrou avanços, atendendo 218 municípios e 109 mil alunos.

Titular da pasta da Educação, a secretária Rowenna Brito falou que os investimentos na área são compromissos históricos e contínuos do grupo petista com a educação.



"Recebemos com entusiasmo as palavras do senador Jaques Wagner, que reafirmam o compromisso histórico e contínuo do nosso grupo com a Educação. O governador Jerônimo Rodrigues tem, de fato, consolidado um legado de transformação na área educacional, investindo em infraestrutura moderna e inclusiva, como as novas escolas de tempo integral. No entanto, sua visão vai além disso; ela reconhece que a educação é, acima de tudo, feita por pessoas", disse ao Portal A TARDE.

"A contratação de novos a professores para a Educação Básica e Profissional e para o Ensino Superior, também tem sido beneficiado com maior aporte de recursos, a valorização dos nossos profissionais e os investimentos em escolas que proporcionam um ambiente de aprendizagem mais adequado demonstram que estamos construindo um futuro promissor, onde a Educação será, sem dúvida, a marca deste governo. Outro ponto que precisamos destacar são os programas de permanência estudantil, a exemplo do Mais Estudo e do Bolsa Presença, que contribuíram para reduzir o abandono escolar em 50% . Por fim, é fundamental lembrar que a Educação é o alicerce para o desenvolvimento social e econômico de um estado e de um país", pontuou a secretária.