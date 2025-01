Livro 'Ainda Estou Aqui' é incluído nas escolas públicas da Bahia

Anúncio foi feito nesta terça-feira, 7 - Foto: Reprodução

O governo da Bahia anunciou a adoção do livro “Ainda Estou Aqui”, de Marcelo Rubens Paiva, nas bibliotecas de escolas públicas. O anúncio foi feito na terça-feira, 7, pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT).

“Esse prêmio nos motiva a aprofundar o diálogo sobre democracia. Nós vamos fazer entregas e doações do livro Ainda Estou Aqui para festas literárias, para nossas bibliotecas das escolas estaduais, e planejamos exibir filmes em nossas unidades escolares e teatros, promovendo debates e discussões com especialistas”, explica o governador.

Leia mais

>> 'Ainda Estou Aqui' usou a Rouanet? Comentário de Bolsonaro surpreende

>> "Quero que seja forte": governador aponta valorização do cinema na Bahia



A obra, que aborda memórias pessoais do autor e os impactos da ditadura militar no Brasil, foi adaptada para o cinema e recebeu nesse domingo, 5, o prêmio internacional inédito no Globo de Ouro, elegendo a atriz Fernanda Torres como Melhor Atriz em Filme de Drama.

“Estamos oferecendo aos estudantes da rede estadual a oportunidade de compreender a história do Brasil de forma mais profunda, refletindo sobre o passado e os valores que devemos cultivar para o futuro,” destacou a secretária da educação, Rowenna Brito.