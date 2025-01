"Quero que seja forte": governador aponta valorização do cinema na Bahia

Jerônimo Rodrigues falou sobre a necessidade de valorização da cultura brasileira e baiana, inclusive no cinema - Foto: Olga Leiria | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), falou, na manhã desta terça-feira, 7, sobre a necessidade de valorização da cultura brasileira e baiana, inclusive no cinema. O posicionamento aconteceu em meio à celebração da conquista do prêmio de Melhor Atriz em Filme de Drama, do Globo de Ouro 2025, por Fernanda Torres.

“Haveremos de conversar, sim, com o prefeito [Bruno Reis], temos interesse. Um polo de cinema é importante para Salvador, a gente vai encontrar um meio termo, um local. Se for área pública do Estado e pudermos fazer a cessão, faremos, ou então podemos fazer juntos a desapropriação. Eu quero que as marisqueiras sejam bem tratadas, assim como quero que o cinema seja fortalecido”, se posicionou Jerônimo.

Jerônimo reforçou ainda que a marca histórica alcançada pela atriz “é uma animação muito forte para a cultura brasileira e baiana, do reconhecimento dos artistas e do cinema”.

Ele afirmou que autorizou a compra de exemplares do livro 'Ainda Estou Aqui', de Rubens Paiva, que originou o filme, para ser utilizado nas escolas da rede pública.

“Autorizei a secretária Rowenna [Brito, da Educação] a comprar o livro ‘Ainda Estou Aqui’ para fazer parte do nosso circuito nas escolas e que o filme seja apresentado para os meninos de 3º ano que vão fazer o Enem e, com certeza, esse será um forte tema a ser debatido em provas de vestibulares”, explicou.

Uso da antiga Fábrica São Braz

A fala do governador também menciona um imbróglio que envolve o Governo do Estado e a Prefeitura de Salvador em relação ao local que abrigava a antiga Fábrica São Braz, no bairro de Plataforma.

O prédio, um dos mais importantes da história do Subúrbio Ferroviário, é visado pelos poderes para desenvolver projetos bem diferentes. De acordo com Jerônimo, a intenção do Governo do Estado é construir um espaço destinado às marisqueiras e pescadoras de sardinha, que haviam apresentado a necessidade ao gestor.

“Eu ouvi as marisqueiras e as pescadoras de sardinha dialogando e apresentando uma demanda de um espaço para poder beneficiar o pescado. E nossa intenção foi essa: já estava deliberado, apenas publicamos no Diário Oficial para poder fazer essa desapropriação”, disse durante entrevista coletiva.

Por outro lado, a intenção da Prefeitura de Salvador é construir um espaço do polo audiovisual, que faz parte do programa municipal SalCine. Apesar da então desarmonia sobre os objetivos, o chefe do Executivo estadual afirmou que terá uma conversa com o prefeito Bruno Reis em breve para resolver todas as pendências.