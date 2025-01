Site americano chama Fernanda Torres de "sensação" após Globo de Ouro

A revista Variety chamou Fernanda Torres de "sensação das redes sociais" - Foto: Divulgação

Em campanha para o Oscar 2025 pelo filme 'Ainda Estou Aqui', Fernanda Torres concedeu entrevista à 'Variety', onde foi chamada de "sensação das redes sociais". Durante a conversa, a atriz comentou o impacto do conteúdo de seus trabalhos, como 'Tapas e Beijos' e 'Os Normais', no ambiente digital.

Leia mais:

>> Terror do Mickey, 'Screamboat', tem primeira imagem revelada; confira

>> Luiz Melodia: Documentário celebra legado atemporal do artista

>> Brasileiros "invadem" jornal francês que detonou 'Ainda Estou Aqui'

"O Brasil é uma máquina poderosa na internet", disse. "Somos usuários pesados, pesados. Dez anos atrás, eu não queria estar online. Eu não queria vender minha vida privada. Mas meu agente disse que era importante para meu trabalho no teatro, então construímos minha presença na internet em torno disso. Agora, depois do Globo de Ouro, ela disparou. É surreal", concluiu Fernanda.

O filme 'Ainda Estou Aqui', protagonizado por Fernanda, é ambientado no Brasil de 1971, durante a ditadura militar. Baseado nas memórias de Marcelo Rubens Paiva, a obra narra a história de Eunice Paiva, uma mãe de cinco filhos que se torna ativista após o desaparecimento de seu marido, sequestrado pela Polícia Militar.

A performance de Fernanda como Eunice tem sido amplamente elogiada, com destaque para sua vitória no Globo de Ouro como Melhor Atriz em Filme de Drama. Na premiação, ela concorreu com nomes de peso, como Nicole Kidman, Angelina Jolie e Tilda Swinton.

A matéria da 'Variety' também destacou como a crescente presença digital da atriz contribuiu para sua visibilidade internacional. "Estou por aí há décadas", brincou Fernanda. "No Brasil, eles me conhecem bem. Aqui [nos EUA], as pessoas estão finalmente se atualizando. Antes tarde do que nunca, certo?"