Brasileiros "invadem" jornal francês que detonou 'Ainda Estou Aqui'

O crítico Jacques Mandelbaum insinuou que a obra "suaviza" a ditadura brasileira - Foto: Divulgação

A crítica publicada pelo tradicional jornal francês 'Le Monde' ao filme 'Ainda Estou Aqui', de Walter Salles, desencadeou uma onda de indignação entre os internautas brasileiros. A publicação classificou o longa com a nota 1, a mais baixa possível, e fez duras observações sobre a obra e a performance de Fernanda Torres, premiada recentemente com um Globo de Ouro.



Leia mais:

>> ‘Ainda Estou Aqui’ é indicado ao “Oscar britânico”

>> Festival gratuito em Salvador exibe cuidadosa seleção de longas

>> Saiba quando sai primeiro trailer de ‘Demolidor: Renascido’

O crítico Jacques Mandelbaum apontou que o filme "passa um traço leve demais pela compreensão do mecanismo totalitário", insinuando que a obra "suaviza" a ditadura brasileira. Além disso, a atuação de Fernanda Torres, elogiada internacionalmente e exaltada pela imprensa dos Estados Unidos, foi descrita como "um tanto monocórdica", ou seja, sem variação de tom e incapaz de emocionar.

A análise não caiu bem entre os fãs brasileiros, que tomaram as redes sociais do 'Le Monde' para expressar sua indignação. "Não aceitamos que desrespeitem nossa história e nossos artistas", escreveu um internauta.

A polêmica se intensifica quando observamos o contexto: 'Ainda Estou Aqui' concorre diretamente com "Emília Perez", um filme francês gravado na França, mas ambientado no México, que também tem sido alvo de severas críticas por acusações de transfobia e xenofobia. Alguns interpretaram a avaliação do jornal como uma provocação estratégica para favorecer a produção nacional.

Confira alguns dos comentários deixados por brasileiros:

Print dos comentários deixados por brasileiros no Instagram do 'Le Monde' | Foto: Reprodução | Instagram

Print dos comentários deixados por brasileiros no Instagram do 'Le Monde' | Foto: Reprodução | Instagram

Print dos comentários deixados por brasileiros no Instagram do 'Le Monde' | Foto: Reprodução | Instagram