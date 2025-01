Saiba quando sai primeiro trailer de ‘Demolidor: Renascido’

‘Demolidor: Renascido’ vai ganhar o seu primeiro trailer oficial - Foto: Divulgação

‘Demolidor: Renascido’ vai ganhar o seu primeiro trailer oficial ao meio-dia desta quarta-feira, dia 15, segundo o Instagram oficial da série, que vai contar com o retorno de Charlie Cox, como Homem Sem Medo, e Vincent D'Onofrio, como o Rei do Crime. Ambos já apareceram em produções do MCU.

O herói foi visto em ‘Homem-Aranha: Sem Volta Para Casa’ como advogado de Peter Parker e participou de ‘Mulher-Hulk: Defensora de Heróis’, e o vilão apareceu em ‘Gavião Arqueiro’ e ‘Eco’.

O elenco do programa, que tem Dario Scarpadane (‘Jack Ryan’) como showrunner, vai contar também com Margarita Levieva (‘À Tona’), Sandrine Holt (‘Better Call Saul’), Michael Gandolfini (‘The Deuce’), Arty Froushan (‘Carnival Row’) e Lou Taylor Pucci (‘A Morte do Demônio’).

‘Demolidor: Renascido’ vai estrear no Disney+ em 4 de março de 2025.