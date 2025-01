'Capitão América 4': vilão tem visual completo revelado; confira

Sam Wilson assumiu o escudo de Steve Rogers ao final de Vingadores: Ultimato - Foto: Divulgação

'Capitão América: Admirável Mundo Novo' chega aos cinemas em 13 de fevereiro de 2025, prometendo expandir o legado do herói com novos desafios para Sam Wilson, que assumiu o escudo no final de 'Vingadores: Ultimato'. O longa traz a estreia do vilão Líder no universo cinematográfico da Marvel, cujo visual acaba de ser divulgado, e a aguardada transformação do General Thaddeus "Thunderbolt" Ross em Hulk Vermelho.



Leia mais:

>> 'O Auto da Compadecida 2' alcança marco impressionante; saiba qual

>> Fernanda Torres critica pressão por Oscar após Globo de Ouro: "Já deu"

>> "The Last of Us" ganha previsão de estreia e novo teaser impactante

Harrison Ford interpreta Ross, agora presidente dos Estados Unidos, substituindo William Hurt, que faleceu em 2022. Além disso, Giancarlo Esposito, conhecido por suas atuações em 'The Boys' e 'Breaking Bad', foi adicionado ao elenco durante as refilmagens, como um dos antagonistas.



A trama, escrita inicialmente por Malcolm Spellman e revisada por Dalan Musson e Matthew Orton, também marcará o retorno de personagens de 'O Incrível Hulk', como Tim Blake Nelson (Líder) e Liv Tyler (Betty Ross), além de novos rostos, como Danny Ramirez, Carl Lumbly, Xosha Roquemore e Shira Haas. A direção é de Julius Onah, de 'O Paradoxo Cloverfield'.

Confira o visual do vilão Líder:

First official full look at The Leader from #CaptainAmericaBraveNewWorld pic.twitter.com/FaQpnkW1AL — MyTimeToShineHello (@MyTimeToShineH) January 6, 2025

O filme também terá conexão direta com 'Thunderbolts*', que estreia três meses depois, em maio de 2025, e terá o retorno de Ford como General Ross.



Veja o trailer: